Rapaz é preso em flagrante pela PM após esfaquear ex da namorada

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar após esfaquear o ex-namorado da atual namorada, em Cuiabá, na noite desta terça (15). Segundo a Polícia Militar, a vítima teria ido à casa do suspeito tirar satisfação por ele estar ameaçando a sua ex-companheira.

A confusão aconteceu por volta das 23h, depois de J.F.S. gritar com a namorada e a ameaçar. Assustada, a moça de 39 anos foi junto com uma amiga, de 18, até a residência do ex-namorado L.A.J., de 34 anos, pedir por socorro. Ao saber que a mulher estava sendo ameaçada, o rapaz foi até a casa do namorado tirar satisfação. Entretanto, o homem ficou irritado e o atacou com vários golpes de facas. A vítima, mesmo ferida, conseguiu correr.

A Polícia Militar foi acionada pela moça e uma equipe do 24° Batalhão que estava na região conseguiu prender o rapaz ainda com a faca em flagrante. O homem ferido precisou ser encaminhado ao pronto-socorro. Já o rapaz detido e as duas moças foram conduzidos até a Central de Flagrantes para esclarecimentos.