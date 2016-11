Rapaz é preso em flagrante pela PM após estuprar menina de 13 anos

. O suspeito passou por vários exames, e foi encaminhado para o Cisc Planalto

Um homem de 22 anos foi preso na manhã de quinta(17), depois de estuprar uma menina de 13, no Bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com a vizinha, com quem fica todos os dias durante o horário de trabalho, quando por volta das 09h30, um homem entrou na casa com uma faca e obrigou a menor a praticar sexo com ele.

A responsável pela garota acionou a Polícia Militar, que foi até o local atender a ocorrência.

Quando chegaram à residência, os policiais encontraram a vítima e a levaram para a policlínica do Coxipó.

Ela foi atendida pelos médicos e pelo Conselho Tutelar, que achou melhor encaminhá-la até o Hospital Julio Müller.

Enquanto isso, a PM recebeu uma nova chamada informando que o suspeito havia sido identificado e localizado em uma residência no mesmo bairro.

Chegando no local, os policiais fizeram a detenção do suspeito, que estava com várias escoriações na região do pescoço, sendo encaminhado para uma unidade de saúde, onde passou por vários exames.

Após o atendimento médico, ele foi levado para o Cisc Planalto, onde foi autuado em flagrante pelo crime.