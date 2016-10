Rapaz invade igreja evangélica em Nobres e leva cofre com R$ 10 mil

Um jovem, acusado de furtar mais de R$ 10 mil do cofre de uma igreja, em Nobres (146 km ao Norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, em Cuiabá. O suspeito A.S.S., de 18 anos, foi detido no terminal rodoviário da Capital, quando embarcava para Cáceres (225 km a Oeste).

As investigações iniciaram na manhã de segunda (3), quando o pastor da igreja encontrou a porta da tesouraria arrombada e acionou a polícia. Após averiguar anotações, foi estimado que o valor do furto ultrapassaria R$ 10 mil, entre notas e moedas. No local foram encontradas ferramentas como pé de cabra, chave de fenda, marreta, ponteiro, além de um chinelo, reconhecido por testemunhas como sendo de A.

Após ser localizada pela Polícia Civil, a mãe disse que o rapaz estava em Cuiabá e que embarcaria com ele para Cáceres para tratamento de desintoxicação de drogas.

Com a informação, policiais se deslocaram até o terminal rodoviário, onde prenderam o suspeito, antes que ele embarcasse. Questionado, ele confessou o crime. O dinheiro foi recuperado e devolvido à igreja. Após ser autuado em flagrante, o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia, na Capital. (Com Assessoria)