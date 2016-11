Rapazes causam confusão em boate para não pagar dívida de R$ 2 mil

Reprodução Três jovens se recusam a pagar conta em boate e fazem confusão com PM

Três rapazes com idades entre 24 e 28 anos foram detidos pela Polícia Militar após causarem uma confusão em uma boate sertaneja localizada na avenida Isaac Povoas, no Centro de Cuiabá, na madrugada de sábado (13). Segundo a PM, o trio se recusou a pagar uma conta de R$ 2 mil, ofendeu várias mulheres e ainda agrediu um policial.

O engenheiro civil J.G.S.J, de 28 anos, F.J.M.C, 24, e J.C.S.S, 23, estavam em visível estado de embriaguez, conforme consta no boletim de ocorrência. Os rapazes teriam iniciado a confusão proferindo palavras de baixo calão contra as mulheres presentes, e mesmo advertidos pelo chefe de segurança da boate Valley Pub, seguiram com ofensas.

Quando policiais do 10°BPM chegaram ao local, foram atacados pelos homens com hostilidade, e tiveram o trabalho ridicularizado por mais ofensas e desacatos. O rapaz F.J, chegou a usar o termo “idiota” contra um soldado e entrou em luta corporal contra o policial, diante da recusa de ser conduzido para a delegacia.

Os policiais gravaram as ofensas em um telefone celular e anexaram as imagens ao boletim de ocorrência que foi encaminhado a Polícia Civil. Entretanto, a imprensa não teve acesso ao material.