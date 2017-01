Rapazes desaparecem após detenção e famílias acusam policiais militares

As famílias afirmam ter procurado pelos dois jovens por vários lugares da cidade

Dois rapazes de 19 e 20 anos, ambos com passagens criminais, moradores do bairro São João Del Rey, em Cuiabá, estão desaparecidos desde a tarde dessa segunda (9). A família deles acusa policiais militares da base comunitária de segurança do bairro como o autores do sumiço.

Segunda a denúncia das duas famílias, os policiais prenderam os jovens Hugo Vinícius da Silva Salomé, 19, e João Vitor Alves de Oliveira, 20, e os encaminharam até a base de segurança do bairro. Desde então, os rapazes não foram mais vistos.

As famílias afirmam ter procurado pelos dois jovens por vários lugares da cidade. Contudo, eles não foram localizados. Um boletim de ocorrência relatando o sumiço foi registrado na Polícia Civil.

Os dois rapazes têm passagens criminais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Um deles estava detido há pelo menos um mês.

Outro lado

A Polícia Militar informa que quando a denúncia for recebida será instaurada uma sindicância para apurar o que aconteceu com os jovens, após eles serem detidos. A Corregedoria da corporação e o setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irão investigar o caso.