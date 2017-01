Revista encontra 66 celulares, 37 facas e drogas em celas de presos

PM Armas apreendidas dentro da cadeia de Cuiabá

Pelo menos 66 celulares e 37 facas artesanais e mais de 1kg de drogas foram apreendidas na Penitenciária Central do Estado (PCE), onde os agentes plantonistas fizeram uma revista minuciosa no Raio 03. No local estão presos detentos de alta periculosidade, inclusive membros de facções.

Conforme informações dos agentes, a operação durou toda a quinta (12). Em cada raio fica em torno de 400 detentos.

A PCE tem uma população carcerária de aproximadamente 2,2 mil presos, sendo que a unidade oferece apenas 800 vagas, praticamente o dobro da quantidade de vagas oferecidas pelo Estado.

Segundo um dos agentes o número de servidor não é suficiente e classifica o sistema penitenciário como um caos. “Deveríamos ter no mínimo o dobro de agentes penitenciários para realizar as tarefas e garantir a segurança da unidade”, disse.

PM Celulares e drogas apreendidos na cadeia

Ainda conforme o agente penitenciário, grande parte desses objetos é levada por visitantes, tendo em vista que a unidade não possui scanner corporal e a revista íntima foi proibida em todo Estado.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil, onde será aberto um procedimento administrativo para apurar a natureza do material e os detentos do raio 03 podem sofrer penalidades que vão desde suspensão de regalias, sansão disciplinar ou falta disciplinar.