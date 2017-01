Revistas em alas do CRC agentes encontram celulares e drogas

Durante a revista, agentes penitenciários do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e do Serviços de Operações Especiais (SOE), encontraram dezenas de celulares, vários chips e drogas nas alas

Uma revista realizada nesta quarta (11) no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) culminou com a transferência de vários presos para a Penitenciária Central do Estado.

A situação tem gerado instabilidade no sistema prisional, que está em alerta máximo desde o final de semana, quando rebeliões ocorreram em outros presídios do Brasil.

Durante a revista, agentes penitenciários do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e do Serviços de Operações Especiais (SOE), encontraram dezenas de celulares, vários chips e drogas.

Eles foram recolhidos e encaminhados a Central de Flagrantes para registro da ocorrência.

Diante da gravidade do caso e do alerta, a direção da unidade prisional decidiu por transferir os presos de alta periculosidade para a Penitenciária Central do Estado, no bairro Pascoal Ramos.

O local é considerado de maior segurança. Para a PCE também foram transferidos dois detentos do presídio de Barra do Garças.

O sistema prisional de Mato Grosso possui 56 unidades, com 11.372 detentos, dentre os quais 41% são presos provisórios. Mediante a crise, o Estado afirma que já conseguiu impedir por meio de ações de inteligência impedir mais de 50 mortes de detentos das unidades prisionais de Mato Grosso, e também vários atentados contra profissionais de segurança que se tornaram alvo das facções criminosas que atuam em todo país.

Os dados da operação e novas medidas a serem adotadas foram discutidas no último sábado (7), durante reunião no Palácio Paiaguás convocada pelo governador Pedro Taques, com os secretários de Segurança Pública, de Justiça e Direitos Humanos e da Casa Militar. Taques O chegou a solicitar apoio federal junto ao Ministério da Justiça.

Porém, o Governo descarta o risco de grandes rebeliões como ocorreram em outros estados e criticou os Sindicato dos Agentes Prisionais, que tem propagado pânico nas penitenciárias.

