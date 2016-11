Rotam apreende quase 100 quilos de maconha; preso traficante procurado

Gcom-MT Primeira carga, com 119 tabletes, foi apreendida em uma casa no Residencial Santa Terezinha, na Capital. Já a outra parte, contendo mais 23 pacotes, o traficante escondia em seu próprio quarto

Policiais do Batalhão Rotam (Ronda Ostensiva Tático Móvel), unidade da Polícia Militar, apreenderam na noite desta sexta (25), em Cuiabá, quase 100 quilos de maconha e prenderam um homem acusado de tráfico. Josuel de Souza, 38, supostamente o “dono” da droga, já estava sendo procurado pela Justiça. Ele responde processos por assaltos e tinha mandado de prisão em aberto.

A droga estava dividida em 142 tabletes e armazenada em locais distintos na região do Coxipó. A primeira carga, 119 tabletes, foi apreendida em uma casa no Residencial Santa Terezinha. Já a outra parte, 23 pacotes, ele escondia em seu quarto, na comunidade São Gonçalo Beira Rio, na residência onde morava e onde também funciona um restaurante e peixaria.

Nesse local os policiais apreenderam ainda uma balança de precisão e R$ 4 mil em dinheiro.

O acusado contou que trabalhava como garçom e morava lá junto com um irmão. Foi o irmão dele que permitiu que a polícia vistoriasse o quarto.

Monitorado

Josuel vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da PM-MT. Na primeira abordagem, ocorrida no bairro Coophema, os policias fizeram a revista pessoal e veicular, porém não identificaram nada de ilícito, mas a checagem junto ao Sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) apontou a prisão em aberto por roubos.

Chamou a atenção dos policiais mensagens de cobrança de entrega de droga dirigidas a ele via celular, pelo aplicativo WhatsApp. O acusado e a droga foram entregues na Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil, no bairro Planalto. (Com Assessoria)