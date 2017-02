Sargento da Polícia Militar é um dos presos na 2ª fase da Mercenários

O 3º sargento Laércio Salvaterra Flores teve a prisão decretada na segunda fase da Operação Mercenários. Ele é acusado de ter matado Rennan Wender Santos de Arruda, em maio de 2016, no bairro 23 de setembro, em Várzea Grande. O suspeito foi baleado e encaminhado ao pronto-socorro municipal, mas faleceu horas depois.

O PM chegou à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP), escoltado pela Força Tática, no final da manhã desta segunda (20). Além desse crime, o policial ainda é investigado por supostamente compor um grupo criminoso que recebia dinheiro para executar pessoas em Várzea Grande. Outros militares citados são Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar e Helbert de França Silva, que tiveram nova prisão decretada.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, nessa nova fase da operação a DHPP concluiu cinco inquéritos policiais que apuraram cinco homicídios e uma tentativa de homicídio. As medidas foram decretadas juntamente com o recebimento das denúncias nos processos. Os mandados de prisão foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Várzea Grande contra 10 pessoas, sendo quatro policiais militares.

O entrou em contato com a assessoria da PJC e com o delegado titular da DHPP, André Renato Gonçalves, contudo, ambos não detalharam sobre a operação e nem deram o nome do quarto policial militar envolvido.

Assista, abaixo, momento em que o PM chega na DHPP.