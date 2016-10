Sargento morre em acidente na MT-336; chovia muito na hora da colisão

Reprodução Nilton Albino dos Santos morreu após colidir a viatura da PM com uma carreta

O comandante do Núcleo da Polícia Militar em Santo Antônio do Leste (372 km de Cuiabá), Nilton Albino dos Santos, 37 anos, morreu na última quarta (5) após colidir a viatura da PM com uma carreta na MT-336.

Sargento da Polícia Militar, ele estava sozinho no veículo e morreu na hora. O fato aconteceu próximo ao trevo do Gaúcho.

Conforme a assessoria de imprensa da PM, chovia muito no momento do acidente, o deve ter contribuído para a colisão.

A viatura do policial entrou debaixo do veículo maior e a parte de cima ficou completamente destruída.

O sargento havia deixado Primavera do Leste por volta das 18h30 e o acidente foi registrado às 20h30.

O motorista da carreta não teve ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas, quando chegaram lá, constataram o óbito.

O corpo do sargento foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.