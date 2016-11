Servente de pedreiro é condenado a 12 anos por matar jovem a pedradas

Ilustração Jonas Alves acaba condenado a 12 anos de prisão por matar jovem a pedradas

O servente de pedreiro Jonas Alves da Guia, de 29 anos, foi condenado nessa terça (29) a 12 anos e seis meses de reclusão por homicídio qualificado praticado contra Jorge Tomas Coelho, no Jardim Florianópolis, em Cuiabá.

A vítima foi atingida na cabeça com vários golpes de tijolos e pedras, na madrugada de 18 de dezembro de 2009. O crime também contou com a participação de mais dois adolescentes.

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Vinicius Gahyva Martins defendeu a tese de que o homicídio foi cometido com a utilização de recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

O motivo foi um desentendimento em virtude de dívida de drogas. No momento do crime a vítima estava alcoolizada. Conforme a sentença, o réu cumprirá regime inicialmente fechado e não terá direito de recorrer da decisão em liberdade.

Adiamento

Jonas Alves foi levado a julgamento em 27 de outubro deste ano, mas a sessão foi suspensa em virtude de desentendimentos entre defesa e acusação. Na ocasião, a magistrada suspendeu a sessão de julgamento e chegou a enviar ofício à Corregedoria Geral do Ministério Público, solicitando a designação de um novo promotor para atuar no caso, mas o pedido foi negado. (Com Assessoria)