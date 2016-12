Servidora é presa em flagrante ao tentar levar celulares para detentos

Sindspen Foram encontrados 6 aparelhos celulares, chips, carregadores e remédios

A servidora publica Letícia Palu, foi presa em flagrante nesta segunda (26) ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) com seis smartphones, chips de operadoras e carregadores. Os materiais seriam entregues para detentos do Comando Vermelho.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT), João Batista, a servidora, estava lotada na unidade prisional como farmacêutica.

“Ela já vinha sendo monitorada há mais de 6 meses pelo Núcleo de Inteligência Prisional. Existia a suspeita de que a Letícia estava levando os aparelhos celulares para membros da facção criminosa Comando Vermelho(CV)”,relata

A servidora foi encontrada também com carregadores ao ser revistadas pelas agentes, e ainda confirmou para quem levaria os objetos. “Ao ser levada para Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), ela contou que realizava esse trabalho há bastante tempo e que em seu apartamento ainda teria mais celulares”, conta.

A moça permaneceu detida e será conduzida a uma audiência de custódia no Fórum de Cuiabá, nesta terça(27).