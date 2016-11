Sete pessoas são detidas após briga em final de campeonato na Arena

Sete torcedores do Mixto foram presos pela Polícia Militar após espancarem três torcedores do Cuiabá e quebrarem o para-brisa do carro em que eles estavam na saída da Arena Pantanal, no bairro Verdão. O fato ocorreu durante a final da Copa FMF, na noite desta quinta (24).

Quando a partida terminou, com o Cuiabá campeão, vencendo por 3 a 2, os três torcedores do Dourado se dirigiram para um carro que estava no estacionamento. Contudo, ao entrarem no veículo, eles acabaram sendo cercados pelos torcedores do Mixto que quebraram o para-brisa traseiro do veículo com uma pedra.

Como não conseguiram sair com o automóvel, os torcedores do Cuiabá desceram e acabaram sendo agredidos com vários socos e pontapés. Por sorte, uma equipe policial, que fazia a segurança do evento, percebeu o tumulto e foi até o local.

Segundo o boletim de ocorrência, os agressores resistiram à prisão e ainda foram para cima dos policiais, chegando a dizer para que eles tirassem as fardas para brigarem.

Os PMs precisaram usar spray de pimenta e disparos com bala de borracha para conseguir os conter. Todos os setes homens, tendo entre eles um adolescente, três estudantes universitários e um servidor público foram imobilizados e detidos.

Eles foram encaminhados até a central de flagrantes e autuados pelos crimes de lesão corporal, desacato, dano e resistência.