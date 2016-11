Suplente de vereador perde controle, bate carro em árvore e morre na 163

Reprodução Eliandro Pinto realizava testes no carro quando perdeu o controle da direção

O presidente do diretório municipal do PMB de Terra Nova do Norte (a 675 km de Cuiabá), Eliandro Propodolski Pinto, de 37 anos, morreu no final da tarde dessa quinta (10), após bater o carro que conduzia contra uma árvore na BR-163, próximo ao perímetro urbano do município.

De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral, Eliandro havia se candidatado a vereador na eleição deste ano, na qual alcançou 240 votos e ficou com a primeira suplência.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que também era mecânico, estava realizando testes no carro e acabou perdendo o controle da direção, o que fez com que saísse da pista e batesse contra a árvore. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Além dele, outra pessoa que estava no carro também se feriu e foi encaminhada para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo (a 700 km da Capital). O atual estado de saúde do sobrevivente não foi informado. O corpo de Eliandro foi encaminhado ao IML, para providências.