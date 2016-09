Suposto incêndio criminoso destrói lanchonete em complexo turístico

Corpo de Bombeiros Chapéu de palha de complexo turístico fica destruído devido a fogo

Os focos de queimadas registrados em Barra do Garças destruíram, nesta segunda (12), um dos “chapéus de palha” de uma lanchonete no complexo turístico do Porto Baé, localizado às margens do rio Araguaia. Uma chama de origem desconhecida em uma área de mata nas imediações do local se alastrou rapidamente, e faíscas atingiram a estrutura de madeira e palha.

A unidade de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, mas o estrago já tinha sido de grandes proporções. Além do “chapéu de palha”, o fogo destruiu parte da cerca de proteção do Hotel Odara Araguaia, situado nas proximidades.

“Infelizmente, a segunda foi atípica com o registro de focos de grandes proporções, atingindo, inclusive, um braço do parque estadual da Serra Azul e na região do Baé, com prejuízos materiais ao proprietário da lanchonete”, disse o cabo bombeiro Silva, informando que o Corpo de Bombeiros registra uma média de 20 ocorrências diárias de queimadas.

Serra Azul

O efetivo de combate a incêndio e brigadistas da Associação Amigos dos Animais se mobiliza para apagar o incêndio em uma área que pertence ao parque da Serra Azul, nas margens da avenida Valdon Varjão. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros enfrentam dificuldades para controlar as chamas que se alastraram na vegetação seca.