Suspeito de estuprar criança de 5 anos em MT é preso no Maranhão

Reprodução Segundo a Polícia Civil, o crime ocorria depois que a mãe da menor saia de casa

O criminoso Francisco Borges Pinheiro Filho, de 39 anos, procurado pela polícia em Lucas do Rio Verde, foi preso nessa sexta (11) no Maranhão, em operação da Polícia Civil por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).

O suspeito, com mandado de prisão decretado em Mato Grosso pela comarca de Lucas do Rio Verde, foi capturado em São Luiz, no bairro Coroadinho. Ele é acusado de estuprar uma criança de cinco anos, em 5 de junho deste ano. Francisco era padrasto da criança.

Conforme o delegado, Rafael Mendes Scatolon, o crime ocorria depois que a mãe da menor saia de casa. Ela desconfiou dos abusos e numa das ocasiões retornou à casa e flagrou o companheiro abusando da filha. "Porém, ela somente acionou a Polícia Civil dois dias depois. Instauramos o inquérito policial e pedimos a prisão do investigado que já tinha deixado a cidade", explicou.

Esta semana, os policiais receberam informações de que o suspeito estava no Maranhão e pediu a ajuda da Polícia Civil para efetuar a prisão de Francisco naquele Estado. (Com Assessoria)