Suspeito de estupro é preso; vítima de 10 anos o reconhece homem

PJC O suspeito foi levado até o Cisc Planalto



Depois de ter seu retrato falado divulgado, o suspeito de estupro V.S., 43, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta (09), no bairro Jardim Shangri-La, em Cuiabá. O bandido tinha um mandado de prisão preventiva em seu desfavor por ter cometido um estupro contra uma criança de 10 anos, no bairro Nova Canaã, no começo do mês de outubro.

De acordo com informação da Polícia Militar, o criminoso, que é acusado de ter cometido, pelo menos, três estupros na região do CPA estava andando por uma das ruas do Shangri-La, quando uma pessoa reconheceu pelo retrato falado divulgado pela Polícia Civil, na terça (8).

Em seguida, acionou o Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp), relatando o paradeiro do suspeito. Policiais militares se deslocaram até o local e prenderam Valdeci. Com o criminoso, os militares encontraram uma porção de droga e uma grande quantia de dinheiro em espécie.

O suspeito foi levado até o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), do bairro Planalto para providências. Na delegacia, a vítima de 10 anos reconheceu V. como autor do estupro no bairro Nova Canaã.

Histórico

Na terça, a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) divulgou o retrato falado de Valdeci. De acordo com informações dos policiais, os alvos do bandido são meninas de 7 a 10 anos.

Conforme a Deddica, o bandido age nas proximidades de escolas. Ele transitava em uma motocicleta Fan cor preta, e costumava abordar as meninas iniciando uma conversa, perguntando se conhecem uma pessoa com um nome aleatório. Por coincidência, em alguns casos, as crianças conhecem alguém com o nome dito pelo estuprador, o que gera aproximação com o bandido.

Em outros casos, o estuprador chegava a oferecer cerca de R$ 5, para que a criança compre doces, com o objetivo que a vítima se aproximasse dele.