Suspeito de matar cabo da polícia morre em troca de tiros com a PM

Vitor e David são os suspeitos que entraram em lutar corporal e mataram o cabo da PM Said

Um homem identificado como Vitor Teixeira da Silva, de 20 anos, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares nesta terça(29), próximo a um assentamento na região do Vale de São Lourenço em Rondonópolis (215 km de Cuiabá).

Conhecido como “Vitinho”, ele era acusado de ter participado de uma tentativa de roubo à residência do cabo da Polícia Militar (PM), Said Francisco Canam, na qual o policial foi atingido por um tiro no pescoço e morreu.

Segundo informações, o suspeito só foi localizado após uma denuncia anônima. Ele estava na residência de seus pais, que negaram que o filho estivesse em casa. Na seqüência o criminoso foi visto saindo de um cômodo com uma arma apontada para os policiais, dando início ao tiroteio.

O comandante da Força Tática, major Candido, informou que desde sexta(25) eram realizadas diligências em busca do acuado. “O suspeito foi baleado, a guarnição o levou ferido até Fátima de São Lourenço onde pegava sinal de celular e chamou o Samu que foi até o local, socorreu Vitinho e o trouxe para o Hospital Regional, mas ele não resistiu e morreu.”

Foi informado que o acusado possui várias passagens e que já foi preso por participação em um latrocínio registrado na zona rural de Juscimeira (158 km de Cuiabá). Na situação a vítima foi torturada e degolada.

De posse do celular encontrado com o criminoso, o Serviço de Inteligência da PM, conseguiu chegar até o segundo suspeito da tentativa de roubo que resultou na morte do cabo. Identificado como David Wilker Alves dos Santos, de 19 anos, foi preso em sua casa no bairro Carlos Bezerra, em Rondonópolis. A arma que estava com Vitor também foi apreendida.

David Wilker confessou que estava com o outro suspeito no momento da tentativa de roubo e afirmou que os dois já haviam passado diversas vezes pelo local pois já tinham avistado a corrente no pescoço da vítima. E que depois de algum tempo tentaram efetuar o roubo, eles só não contavam com a presença de um PM no local, que aproveitava seu momento de folga para lanchar com a esposa.

O caso

De acordo com o relato de testemunhas, dois criminosos chegaram em uma motocicleta vermelha e anunciaram o assalto ao comerciante, de 43 anos. Neste momento, o cabo da PM reagiu e entrou em luta corporal com os criminosos, que atiraram atingindo o policial.

O militar foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis. Já o dono da lanchonete teve ferimentos na mão e foi atendido pelo Samu. Um dos bandidos foi atingido na perna. Imobilizado pelos populares, ele foi preso e identificado como "Vitinho". O comparsa dele fugiu.

Morre cabo da PM que foi atingido por tiro no pescoço ao evitar assalto