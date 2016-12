Suspeito de tentar matar a ex em Barra do Bugre é preso em hospital

Gilberto Leite O suspeito teve o mandato de prisão efetuado em um hospital de Cuiabá

Um homem acusado de tentativa de homicídio contra a ex-esposa no município de Barra do Bugres (168 km de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil nesta segunda(5), em uma ação da Gerência Estadual de Polinter em Cuiabá.

O acusado, W.S.S., teve a ordem de prisão decretada após utilizar um revólver calibre 22 para disparar três vezes contra a ex-companheira.

O crime aconteceu no dia 21 de novembro, na casa dos pais da vítima, no bairro Maracanã.

De acordo com a família, na residência estavam os pais da vítima e uma criança de 10 anos e todos correram risco.

Investigadores da Polinter cumpriram a ordem de prisão contra o acusado, nesta segunda-feira (5), no momento em que ele recebeu alta no Hospital Municipal São Benedito, na Capital. (Com Assessoria)