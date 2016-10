Suspeito de terrorismo é espancado em cadeia e morre; polícia investiga

Globo Valdir Pereira da Rocha ao se entregar à Polícia Federal em Vila Bela da Santíssima Trindade

O suspeito de ligação com Estado Islâmico Valdir Pereira da Rocha, preso na Cadeia Pública do Capão Grande, em Várzea Grande, teve morte cerebral após ser espancado por outros detentos nessa sexta (14). O corpo ainda se encontra no pronto-socorro municipal.

Conforme o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso (Sindspen/MT), João Batista, os detentos se rebelaram, arrancaram os cadeados e invadiram a cela de Valdir, espancando-o até a morte. A motivação, segundo o sindicalista, ainda está sendo investigada.

O suposto terrorista se entregou em julho deste ano, em Vila Bela da Santíssima Trindade, depois de ser procurado pela Polícia Federal sob a suspeita de integrar grupo que supostamente planejava ataque terrorista durante os jogos olímpicos, realizado no Rio de Janeiro.

Valdir foi preso na deflagração da Operação Hashtag, na qual prendeu 10 pessoas suspeitas de terem realizado "atos preparatórios", visando ações terroristas. Estas foram as primeiras prisões no Brasil com base na recente lei antiterrorismo, sancionada em março pela presidente afastada, Dilma Rousseff. Também foram as primeiras detenções por suspeita de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico, que tem cometido atentados em várias partes do mundo.

Segundo a assessoria da secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), o caso está sob a investigação da Polícia Civil, que vai verificar quais circunstâncias levaram o suspeito à morte.