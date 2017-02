Suspeitos de furtarem loja Gazin em Cuiabá acabam presos em flagrante

Reprodução Policiais da Derf prenderam 2 suspeitos de furtarem lojas Gazin em Cuiabá

Autores de receptação e de furtos a veículo e comércio foram presos em ações paralelas da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. Os trabalhos foram realizados na terça (21) e quarta (22) e integram os esforços de combate à criminalidade na região metropolitana.

A suspeita, T.K.T, de 27 anos, foi surpreendida na posse de diversos óculos, comprovadamente produtos de furto contra uma loja do comércio local. A mulher foi autuada pelo crime de receptação, e por não pagar a fiança arbitrada foi encaminhada posteriormente à audiência de custódia.

Em outro trabalho, a equipe de investigadores conduziu Bruno Aparecido Santana, de 29 anos, e o adolescente V.C, de 15, surpreendidos logo após a prática de furto contra a vítima J.L.A, da qual, após arrombamento do vidro do carro, subtraíram pertences que haviam no interior. Os objetos foram encontrados ainda em posse dos conduzidos.

Flagrante de furto

Na madrugada de quarta (22) policiais civis, coordenados pelo delegado Caio Fernando Alvares de Albuquerque, prenderam dois homens em flagrante, no momento em que davam início a furto contra umas das lojas Gazin da Capital.

Em posse dos conduzidos foram encontrados instrumentos que utilizariam para a perfuração da parede e adentramento ao comércio, onde, conforme restou apurado, o alvo seria o furto de celulares. Os suspeitos R.I.S, 21, e L.P.S, 20, foram encaminhados à Derf e atuados pelo crime de furto tentado e qualificado pela escalada e concurso de pessoas.

Os criminosos também foram autuados por associação criminosa, imputação em razão dos indícios da dupla integrar grupo que atua reiteredamente nessa modalidade criminosa. (Com Assessoria)