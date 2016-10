Suspeitos de matar padre acabam de ser presos; todos são adolescentes

Facebook Padre João Paulo Nolli durante celebração de missa em sua paróquia

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Rondonópolis (212 km ao Sul), acaba de apreender três adolescentes suspeitos do roubo seguido de morte (latrocínio) do padre João Paulo Nolli, que foi assassinado por asfixia mediante estrangulamento, na madrugada de domingo (09).

Os três menores envolvidos no latrocínio confessaram que abordaram o padre na Avenida Presidente Médice e depois levaram para a localidade do residencial Rosa Bororo. Depois de matar o religioso, levaram o veículo, a carteira com R$ 65 e o celular. Eles serão ouvidos na sede da Derf, pelo delegado Gustavo Belão e Daniel Vendramel.

O crime causou comoção na cidade e mobilizou as forças de segurança pública para o esclarecimento do caso.

A padre estava desaparecido desde o sábado (8) e teve o corpo encontrado em um terreno no bairro residencial Rosa Bororo. O carro dele, um HB20, foi encontrado abandonado na noite de domingo (09) no bairro Jardim Europa. O veículo estava intacto e será submetido a perícia nesta segunda (10).

Ainda no domingo, um adolescente de 14 anos e três homens de 25, 30 32 foram detidos por receptação do celular do padre, um Iphone branco. Os quatro são usuários de drogas e estavam tentando vender o celular. O aparelho foi recuperado por um amigo do padre, que pagou R$ 150 pelo devolução, depois de ligar no aparelho e negociar com um dos suspeitos que estavam na posse do telefone.

Todo o trabalho de identificação dos suspeitos teve o suporte da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência, Diretoria de Inteligência da PJC, Gerência de Operações Especiais (GOE) e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que enviaram equipes a Rondonópolis para ajudar na elucidação do crime, além da Polícia Militar e Politec.

Segundo o delegado regional de Rondonópolis, Claudinei Lopes, a equipe da Derf, ainda está em diligêcia. " Os suspeitos ainda estão na rua com a equipe (da polícia). Estamos esperando eles chegarem para nos relatar como tudo aconteceu, e por onde passou com o sacerdote", explica. Outras informações serão divulgadas mais tarde, após oitiva dos menores. (Com Assessoria)