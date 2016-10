Suspeitos de sequestrarem jovem em Sorriso são indiciados pela polícia

Assessoria Na delegacia a vítima contou que ficou amarrado em uma árvore por horas

A Polícia Civil indiciou três suspeitos pelo sequestro de um jovem de 19 anos, em Sorriso (420 km ao Norte). Os envolvidos, João Paulo Rocha, 27, Jonathan de Jesus, 24, conhecido como “Pingo”, e Pablo Souza de Paula, 22, o “Pajê”, que tem extensa ficha criminal, foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, extorsão qualificada e corrupção de menores. O quarto suspeito, o adolescente B.G.F.S. 17, responderá ato infracional análogo a extorsão qualificada.

Carro de estudante sequestrado é encontrado; 5 estariam envolvidos

O delegado Pablo Borges Rigo destacou o trabalho ágil, que menos de duas horas após ser acionada, a polícia esclareceu o roubo seguido de extorsão mediante sequestro e os autores presos em Sorriso, na tarde de segunda (10).

Segundo a assessoria, o crime aconteceu na noite de domingo (09), após o jovem Vitor Fernando, 19, desaparecer quando saía do trabalho. A vítima foi localizada por pescadores e o seu veículo, Gol branco, recuperado em Santa Carmem, cerca de 30 km de Sinop (500 km ao Norte). Ele contou na delegacia que ficou amarrado em uma árvore durante as horas em cárcere dos bandidos.

Segundo o delegado de polícia, Pablo Borges Rigo, as diligências continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime. (Com Assessoria)