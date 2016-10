Taxista de 57 anos é assassinado por 2 menores em Peixoto de Azevedo

Um taxista foi assassinado na noite dessa quarta (25), no bairro Santa Izabel, em Peixoto de Azevedo. Esse é o segundo homicídio envolvendo taxistas no Norte do Estado, em menos de 10 dias. Segundo informações da Polícia Militar, o taxista foi identificado como Raimundo Batista de Souza, de 57 anos. Ele estava em seu carro, quando um suspeito se aproximou, em outro veículo, e efetuou vários disparos de arma de fogo.

O taxista era morador de Terra Nova do Norte e morreu no local. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Morte em Colíder

Em Colíder o taxista Oseias Duarte foi assassinado na terça (18). Dois menores de 17 anos foram apreendidos três dias depois do crime, em Sinop. O crime aconteceu no terminal rodoviário da cidade.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, se aproximaram do local, quando o rapaz da garupa desceu do veículo, atravessou o terminal e disparou cinco tiros de pistola 9 milímetros em direção à vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Em seguida, os envolvidos fugiram do local.

Após o flagrante os dois adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Sinop e durante entrevista confessaram o ato infracional do homicídio que vitimou o taxista, no entanto, não indiciaram a motivação.