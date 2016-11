Taxista é preso acusado de ajudar o assaltante que atirou no rosto de PM

Assessoria Taxista Renan Teixeira Pena Vieira, 29 anos, ao ser preso

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) investiga uma nova modalidade de condução para assaltantes. Pelo menos quatro taxistas estariam levando suspeitos para assaltar residências na Capital. Segundo a delegada titular da Derf, Luciani Barros, dois foram presos. Entre eles está o Renan Teixeira Pena Vieira, 29 anos, que levou e ajudou os bandidos que roubaram a casa do Major da Polícia Militar Gabriel Rodrigues Leal.

A tentativa de latrocínio aconteceu em 26 de outubro quando o PM retornava para casa no bairro Goiabeiras e foi rendido por um assaltante e acabou baleado de raspão no rosto. O suspeito teria fugido de taxi que já estava parado nas proximidades do local do assalto. “Nós montamos uma força tarefa para acompanhar esta nova ação dos bandidos. Alguns taxistas estão ajudando criminosos em assalto a comércio e residências”, explica.

Conforme a delegada, casos como este estão sendo cada vez mais frequentes na Capital. “Pegar um taxi para roubar, furtar, não oferece perigo e não disperta suspeitas. A polícia não vai parar um taxi com três ou quarto caras. Vamos entender que são passageiros. Neste caso o suspeito sabia da ação do assaltante, tanto que ficou esperando ele concluír o crime, e como não houve sucesso no roubo, ele foi buscar o bandido onde ele estava escondido”, conta.

O taxista vai responder pelo crime de tentativa de latrocínio, de acordo com a titular da Derf. “Renan sabia que estava levando o bandido para o roubo e soube que estava ajudando a fugir do local do crime. Participou ativamente da ação, por isso vai responder pelo mesmo crime”, esclarece.

O caso

O militar chegou em casa e, no momento em que se preparava para fechar o portão da residência, foi rendido pelo criminoso. Houve um disparo que atingiu o rosto de Gabriel de raspão.

O policial foi socorrido e levado para um hospital particular no bairro Jardim Cuiabá em 27 de outubro. Ele não passou por nenhum procedimento cirúrgico e recebeu alta no dia seguinte.

O major atua como assessor do Comando-Geral da Polícia Militar em Mato Grosso. Os policiais que atenderam a ocorrência analisaram câmeras de segurança no bairro Goiabeiras e identificaram um carro que teria dado apoio na fuga do assaltante.

Major é baleado quando retornava para casa de um culto em Cuiabá