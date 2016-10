Tia de detento tenta entrar na cadeia com cocaína dentro de órgão genital

Polícia Droga que estava introduzida na vagina da mulher

Uma mulher de 36 anos foi presa ontem (22), ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE), com uma porção de cocaína introduzida no órgão genital. A.F.V. foi presa em flagrante depois de constatação e retirada do entorpecente, em unidade de saúde pública.

Segundo a agente prisional responsável pela revista em familiares de detentos, a mulher estava nervosa quando passou por detector, e foi solicitado que fosse encaminhada para exame clínico na Unidade de Pronto-Atendimento do Pascoal Ramos (UPA).

Na unidade de saúde, uma médica constatou o invólucro introduzido na vagina da mulher e retirou a droga. Ela alegou que entregaria o entorpecente para um sobrinho preso. Pena prevista para o crime de tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão. A suspeita passará por audiência de custódia ainda neste domingo (23).