Traficante é preso pela Polícia Civil

Com diversas passagens criminais por tráfico de drogas, um homem foi preso ontem (29), durante ação da Delegacia de Polícia de Juscimeira (157 km ao Sul). Trata-se de uma continuidade aos trabalhos inseridos na Operação Diluvium, deflagrada nesta semana no município e no Vale São Lourenço.

O suspeito, Anderson Crema Gonçalves, 18, vinha sendo monitorado por policiais civis da cidade por envolvimento no tráfico de drogas. Durante diligências da Operação Diluvium, realizadas na quinta-feira (27), o jovem que era um dos principais alvos da operação, conseguiu escapar do cerco policial.

Após vigilância e investigação foi possível a prisão neste sábado (29), com o devido cumprimento da ordem judicial em desfavor do traficante.

A operação “Diluvium” reuniu de forma integrada a Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Juscimeira e região do Vale São Lourenço. A ação teve como meta o cumprimento de 38 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão. (Com Assessoria)