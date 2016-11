Traficantes são presos ao enterrar 5 kg de maconha em Barra do Garças

PM Droga que havia sido enterrada pelo traficante Cleiton Barbosa de Souza

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa terça (9), no bairro Nova Barra do Garças, na região norte de Barra do Garças. O suspeito, Cleiton Barbosa de Souza, foi abordado após retornar de um terreno baldio onde tinha enterrado 5 kg de maconha. Além dele, foi preso também Lucas Costas Freitas, coautor do crime.

Segundo a Polícia Militar, que registrou o flagrante, uma guarnição se deslocou ao Nova Barra do Garças para checar uma denúncia anônima de comércio de drogas supostamente comandado por Lucas, porém, ao chegar ao local, encontrou Cleiton retornando de uma área nas proximidades da praia do Bosque com um enxadão nas costas.

Ao avistar os policiais, o acusado tomou o caminho inverso, o que chamou à atenção. Ao ser abordado, Cleiton, visivelmente nervoso, tentou convencer a guarnição de que não havia cometido nenhum crime, mas acabou confessando que tinha enterrado alguns pacotes de maconha nas imediações.

Ao retornar ao local onde a droga foi enterrada, os PMs conseguiram encontrar cinco pacotes no formato de tijolo, que seriam, posteriormente, comercializados em Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO).

Os acusados foram encaminhados a 1ª Delegacia da Polícia Civil e responderão por crime de tráfico de drogas e poderão ser condenados de cinco a 15 anos de detenção.