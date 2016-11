Três corpos foram localizados em mata na fronteira com a Bolívia

Três corpos foram encontrados na zona rural de Glória D’Oeste, fronteira com a Bolívia, na tarde desta quinta (23). Todos estavam numa região de mata, com as mãos amarradas e disparos de arma de fogo pelo corpo.

As vítimas foram encaminhadas ao IML, mas ainda não foram identificadas. A suspeita é de que sejam três moradores de Mirassol D’Oeste, que estavam desparecidos desde a última terça (22). Policiais chegaram aos corpos após uma testemunha acionar a Polícia Militar informando que viu um corpo nas imediações do Córrego Caeté.

Durante as diligências, a PM encontrou os cadáveres. A suspeita é de que sejam dois irmãos e o funcionário de uma fazenda em Mirassol. Segundo informações de familiares, na terça, eles estiveram na área rural deixando alguns produtos.

Em seguida, deixaram a propriedade numa caminhonete Hilux. Desde então, não foram mais localizados. Policiais de Mirassol foram informados sobre o desaparecimento.