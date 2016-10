Três homicídios são registrados na Grande Cuiabá; ninguém foi preso

Um ex-detento de 45 anos foi assassinado com quatro tiros, em um bar no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá. O crime ocorreu por volta das 23h de domingo (9), quando dois homens em uma moto efetuaram os disparos contra Valdeir Pereira Arantes.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e, quando chegou ao local, já encontrou a vítima morta. Segundo o delegado Marcelo Jardim, as investigações apontam que o homicídio foi motivado por uma vingança. "Estamos investigando quem são os responsáveis pelo crime. O que sabemos é que são dois suspeitos, e que a vítima teria participado de um assassinato no bairro e que, quando foi preso, foi jurado de morte", comenta o delegado.

Foram solicitados no Instituto Médico Legal (IML) exames de alcoolemia e toxicológico. O caso segue em investigação.

Outro Caso

O Jonatan Silva Camargo Miranda, 20 anos morreu no Pronto-Socorro de Cuiabá, na madrugada desta segunda (10), após levar quatro tiros.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o jovem deu entrada na unidade por volta das 5h20, entretanto, ele foi trazido de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Morada do Ouro, que ofereceu os primeiros socorros, mas devido à gravidade do caso, foi encaminhado para o PS.

A irmã da vítima, que estava no local, não soube informar o que provocou o homicídio. O caso será investigado pela DHPP e a perícia foi acionada para auxiliar no caso.

Em Várzea Grande

Um homem identificado como Felipe Campos Guia foi executado com cinco tiros de pistola no bairro Colinas Verdejantes, próximo ao Capão Grande, em Várzea Grande. Ele pilotava uma moto quando foi alvejado.

Segundo as informações do 4º Batalhão da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, próximo ao Motel Malibu, e a vítima estava com outro rapaz na garupa quando foi atingido. Uma mulher que estava em um bar próxima do local dos fatos também foi atingida com um tiro no pé. O corpo foi levado para o IML e nesta segunda (10). A DHPP investiga o caso.