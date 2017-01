Trio é detido por assalto a loja de materiais de construção em Cuiabá

. A Agência de Inteligência do 3º Batalhão monitorava várias denúncias de roubo

A Polícia Militar prendeu um homem e apreenderam dois menores infratores na noite nesta terça(03), ação que levou à recuperação de materiais roubados em uma loja de construção no bairro Dr. Fábio II, em Cuiabá.

A Agência de Inteligência do 3º Batalhão monitorava várias denúncias sobre roubo, furto e tráfico de drogas e tinha como principal o adolescente F.J.L., 15 anos.

Uma equipe se deslocou até o endereço do menor, nos qual se deparou com Vinicius Souza Carmim, 19 anos, que tentou se desfazer de uma porção de maconha e outra de cocaína e refugiar-se em uma residência.

Os policiais solicitaram apoio para realizar a revista na casa no terreno anexo, nos quais foram encontrados uma televisão, dois gabinetes de aço, quatro portas, quatro vitros, 36 metros de forro PVC que teriam sido roubados dias antes de uma loja de construção, além de R$136.

Na casa também estavam o menor apontado como suspeito e sua suposta namorada, de 16 anos.

Em cima de uma mesa apreenderam quatro munições deflagradas. Qestionado, o adolescente confessou que possuia uma arma, porém a mesma estaria na casa de seu irmão mais velho, no bairro Novo Horizonte. A viatura da PM se deslocou até a residência mencionada onde apreendeu revolver, calibre 38.

Os suspeitos foram encaminhados a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Receptadores

No mesmo dia, já no bairro Paiaguás II, duas mulheres foram presas acusadas de receptação. Segundo a PM, os policiais estavam em rondas e se deparam com uma motocicleta biz de cor vermelha com duas ocupantes. A equipe realizou abordagem e solicitou a documentação para checagem,que apontou ser produto de furto. A dupla foi encaminhada para o Cisc.

No bairro Nova Conquista, policiais do 3º Batalhão receberam a informação via Ciosp que na rua J haveria uma motocicleta produto de furto. A viatura de deslocou rapidamente ao local indicado e avistou um homem que se identificou como proprietário da moto, porém não apresentou documpetação comprobatória. Ele também foi encaminhado ao Cisc Planalto para investigação. (Com Assessoria)