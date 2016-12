Um rapaz morre e três ficam feridos em tentativa de chacina em Sinop

Cleidinaldo José Além de Hugo a esposa, um amigo e seu irmão ficaram feridos durante o crime

Hugo Andrade da Silva, 20, foi assassinado na noite desta terça (27), em Sinop ( a 503 km de Cuiabá). Além dele a esposa, uma adolescente de 17 anos, um amigo e seu irmão de 16 ficaram feridos.

O crime ocorreu em frente a uma casa no Residencial Ipiranga. O menor de 16, que levou um tiro de raspão na cabeça, está envolvido na morte do tenente-coronel Helton Wagner.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam na garupa de uma motocicleta e ainda não foi encontrado. A tentativa de chacina aconteceu por volta das 21h na Rua Arinos, onde as quatro pessoas estavam em frente a uma residência, quando foram surpreendidas pelos dois homens em uma motocicleta.

Eles se aproximaram efetuando vários disparos. Os criminosos fugiram logo em seguida.As quatro pessoas feridas receberam atendimento médico e foram encaminhadas até uma unidade de saúde. Mas o Hugo não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital.

Policiais militares saíram em rondas pela região, mas não encontraram nenhum suspeito de ter cometido o crime. Peritos criminalistas recolheram alguns projéteis que estavam na rua e a Polícia Civil tenta identificar a motivação e os autores dos disparos.

O caso

Os três menores acusados do latrocínio (roubo com morte) do tenente-coronel, Helton Wagner Martins, foram liberados antes mesmo do crime completar um ano. Os dois principais envolvidos foram soltos no dia 5 de agosto deste anos, e o terceiro está em liberdade há alguns meses.

Os menores estavam internados no Centro Socioeducativo de Sinop e durante este período foram submetidos a avaliações psicológicas, contudo, foram liberados devido à falta de vagas. Na época, os menores foram apreendidos poucas horas após o crime em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf). Helton Wagner foi morto em 8 de agosto do ano passado, quando os três adolescentes invadiram a casa dele.

