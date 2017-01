Um traficante morre e outro fica ferido durante confronto com a PM

Wanio e Rodrigo foram cercados, resistiram e dispararam contra a Rotam

O traficante Wanio de Lima Mendes, 34, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, e seu comparsa Rodrigo Lima da Mata, 19, ficou gravemente ferido durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Jardim Brasil, na Capital, na quarta (4). A dupla foi encontrada com aproximadamente 30 kg de maconha.

Policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) receberam denúncias de moradores informando que na residência em que a dupla mora, na Rua 5 estava tendo uma movimentação estranha aparentando ser a comercialização de drogas e que o proprietário Wanio estava sempre andando armado.

Com posse da denúncia, duas equipes se deslocaram até o endereço e encontraram três homens em frente da casa. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos sacaram armas e tentaram fugir correndo.

Os traficantes Wanio e Rodrigo foram cercados, porém resistiram e tentaram atirar contra os policiais, que para se defender efetuaram disparos acertando os dois. Um terceiro homem que estava com eles conseguiu fugir pulando muros de várias casas.

Como a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou para ir até o local, a dupla ferida foi levada na viatura da Rotam até a UPA da Morada do Ouro, onde os médicos confirmaram minutos depois a morte do criminoso Wanio. Já o seu comparsa Rodrigo foi transferido para o pronto-socorro e permaneceu internado.

Buscas foram feitas na casa da dupla e os 31 tabletes contendo aproximadamente 30 kg de maconha foram encontrados confirmando a denúncia. Uma mulher de 31 anos que estava com um bebê recém-nascido e uma adolescente que estavam no local também foram detidas.

Elas foram encaminhadas junto com as armas e as drogas apreendidas na casa até a central de flagrantes. A Polícia Civil assumiu o caso e tenta identificar o resto da quadrilha.