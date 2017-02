Uma pessoa morre e duas acabam desaparecidas após carro cair em rio

Uma pessoa morreu, outra ficou ferida e mais duas ficaram submersas na manhã deste sábado (25) após um carro sair da pista e cair no rio Serragem, na altura do km 576 da BR-364, na região de Nobres, a cerca de 125 km de Cuiabá.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta das 5h45 e após o ocorrido algumas testemunhas pularam no rio para tentar resgatar algumas das vítimas. A vítima fatal era um homem e não teve a identidade relevada. O ferido encontrado foi encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de mergulhadores foi enviada ao local para realizar as buscas das outras duas pessoas que estão submersas e que ainda não foram encontradas. Além dos bombeiros, uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi deslocada para a região.

A Rota do Oeste informou que enviou para a localidade dois guinchos, duas ambulâncias, veículos de inspeção e supervisão. O carro que se envolveu no acidente será retirado da água pelos guinchos após atuação da perícia. (Com Assessoria)