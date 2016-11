UnB afasta professor acusado de assédio por jovem encontrada morta

Facebook Ariadne Wojchik denunciou que assédio sofrido por professor

O procurador do Distrito Federal Rafael Santos de Barros e Silva será desligado da Universidade de Brasília (UnB). Ele foi acusado de assédio pela bacharel em direito Ariadne Wojcik, 25 anos, encontrada morta em Chapada dos Guimarães na tarde de quarta (9).

O diretor da Faculdade de Direito da UnB, Mamede Said, explicou para a reportagem do , que o procurador atuava como professor voluntário. A direção avalia que ele não possui condições de concluir o semestre. "Ele fez mestrado na instituição e é extremante normal um ex- aluno realizar esse tipo de trabalho. Temos vários professores que colaboram conosco desta foram", esclarece.

Muito chocados com a morte da ex-aluna, colegas de curso estão em busca de explicações. Nas redes sociais, estudantes dizem que Ariadne era gentil e querida por todos. Eles tentam compreender o que houve com a jovem e a participação do professor no caso.

Mamede Said se reuniu com os coordenadores da graduação para avaliar como poderão contribuir com as investigações policiais e tranquilizar os universitários. "Tive contato com Ariadne no passado pois participei da banca de monografia dela. E nesse pouco contato me pareceu uma pessoa tranquila", relata.

Procurador nega assédio e afirma que jovem sofria de transtorno

O Rafael negou que tenha assediado moral e sexualmente a advogada Ariadne Wojcik, 25 anos, que morreu em Chapada dos Guimarães (60 km de Cuiabá). O homem ainda alega que a jovem sofria de distúrbios psiquiátricos.

O professor ressaltou ainda que reportou a situação à diretoria da Faculdade de Direito da UnB, falou com amigos próximos de Ariadne e tentou entrar em contato com a família dela. Alega que a menina passava por tratamento e, por isso, recebeu o pedido para que não registrasse boletim de ocorrências.

A bacharel fez acusações de suposto assédio que teria sofrido, além da perseguição do ex-chefe de serviço, em escritório de advocacia em Brasília.

Após publicar a mensagem, ela teria ido para o mirante de táxi. Logo que iniciaram as buscas, os policiais encontraram uma bolsa e um par de sapatos, deixados na pedra do precipício. Policiais do Centro Integrado de Operações Aéreas trabalharam nas buscas até conseguirem localizar o corpo.