Usuária de drogas morre esfaqueada em Confresa por adolescente de 15

Francis Amorim de Barra do Garças

A desempregada Sidiany Andrade Aguiar, de 22 anos, foi morta com um golpe de faca durante uma discussão com uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na noite de ontem (23), no setor Vila Nova, em Confresa (1.168 km de Cuiabá). A vítima era usuária de drogas.

Segundo a Polícia Civil, Sidiany foi encontrada agonizando com uma perfuração na barriga. Os policiais foram avisados do crime por uma denúncia anônima de que uma mulher teria sido vítima de esfaqueamento. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Confresa, porém, não resistiu ao ferimento.

Pelo que a polícia apurou até agora, ouvindo testemunhas, a adolescente de 15 anos e a vítima estavam juntas, começaram uma discussão e menor teria desferido um golpe de faca em Sidiany. A Polícia Civil não conseguiu localizar e identificar a suspeita.

Essa é a segunda pessoa usuária de drogas a ser assassinada em Confresa nos últimos 15 anos. No último dia 16, o usuário identificado apenas por "Baiano" foi morto a pauladas no bairro Jardim do Éden, por dois suspeitos que ainda estão em liberdade e também seriam usuários.

Nos dois casos a Polícia Civil instaurou inquérito. (Com informações da Agência da Notícia)