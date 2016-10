Usuário de drogas é morto em Cuiabá; morador de rua leva tiro no pé

Policias militares atenderam ontem (10) por volta das 20h40, ocorrência de homicídio no bairro Três Barra, em Cuiabá. No local, a guarnição da PM encontrou a vítima, Jozué Souza da Cruz, 36, em uma casa semiabandonada, na rua 16. Segundo consta no boletim de ocorrência, a residência era frequentada por usuários de drogas. Jozue estava caído dentro de um quarto com sangramento no tórax.

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foi acionado por moradores que escutaram disparos de arma de fogo vindos de uma casa na região. Testemunhas informaram aos policiais que logo após os disparos, dois homens foram vistos saindo do local correndo em uma motocicleta de cor escura e em alta velocidade. Parentes da vítima que estiveram no local informaram que Jozué era usuário de drogas.

O Samu esteve no local e constatou o óbito. A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e a Perícia Oficial e Identificação Técnico do Estado (Politec) foram acionadas para perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O crime foi registrado na Central de Flagrantes. A Polícia Civil vai investigar.

Outro caso

Na madrugada desta terça (11), por volta das 00:00, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Samu, na região do Morro da Luz. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima João Pedro Ferreira, 19, deitada na calçada com ferimentos provocados por arma de fogo na perna.

Aos policiais, a vítima informou ser morador de rua e que havia discutido com sua mulher, quando dois homens em uma motocicleta verde aproximaram-se, e um dos suspeitos atirou contra ele.

Em conversa com um médico do Samu, a guarnição da PM foi informada de que o disparo aparentava ter sido de forma acidental, ocasionado pela própria vítima, quando, segundo boletim de ocorrência, manuseava a arma de fogo. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes. A vitima foi encaminhada para Pronto-Socorro Municipal.

Drogas

Em ronda pelo bairro do Porto, em Cuiabá, policiais militares se depararam, por volta das 20h30, com o suspeito M.A, na praça do Porto, que ao avistar a guarnição da PM, jogou algo no chão. Os policiais realizaram a abordagem e constaram que o objeto tratava-se de um conteúdo com nove trouxinhas de uma substância análoga a pasta base de cocaína e uma quantia de R$ 25.

Diante disso, a PM deu voz de prisão ao suspeito. Na companhia de M.A estavam outros suspeitos, que segundo boletim de ocorrência, começaram a desacatar os PMs, e que tentaram impedir a detenção do suspeito. Desta forma, todos os suspeitos foram detidos. O caso foi registrado na Central de Flagrandes.