Usuário de tornozeleira é preso após assaltar delegada da Derf em Cuiabá

PJC Delegada da Derf Jannira Laranjeira teve os pertences roubados pelo suspeito

Um homem identificado como V.M.R, de 36 anos, foi preso nessa (14), após assaltar um consultório médico no bairro Jardim Cuiabá, na Capital. Entre as vítimas do assaltante conhecido com “Pirata”, estava a delegada Jannira Laranjeira, titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

O crime ocorreu quando dois homens que se passavam por pacientes da clinica, que anunciaram o assalto na sala de espera do consultório. Eles renderam os pacientes, acompanhantes e médicos e os trancaram em uma das salas do local.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois criminosos levaram bolsas, joias, celulares e dinheiro das vítimas e fugiram em uma moto. A delegada que estava entre as vítimas, acionou os policiais da Derf que iniciaram as buscas imediatamente.

Algumas horas depois, um dos ladrões foi detido na avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Cuiabá. Ele chegou a reagir e lutou com os investigadores, mas acabou rendido e algemado. Pirata usava tornozeleira eletrônica, havia saído do cárcere há pouco tempo e estava sendo monitorado no sistema semi-aberto.

Na casa do suspeito foram encontrados diversos pertences que haviam sido levados do consultório, bem como uma mala preta com roupas com etiquetas, televisões e outros objetos. Autuado em flagrante, ele deve voltar para a cadeia para aguardar julgamento pelo crime de roubo. O outro criminoso ainda não foi localizado elas autoridades.