Veículo com placa de VG se envolve em acidente em MS e deixa 2 mortos

Reprodução O Honda foi atingido por uma picape e a colisão deixou dois mortos e 10 feridos



Um Honda Civic, com placa de Várzea Grande, foi envolvido em um gravíssimo acidente na BR-163, nas imediações de Sonora (MS), ontem (6). O carro foi atingido por uma picape F-1000 e a colisão frontal deixou dois mortos no local e outras dez pessoas feridas, encaminhadas a unidades hospitalares.

Conforme boletim de ocorrência, os ocupantes do Civic, Cícero Rodrigues Peres, 39 anos, e Valdinei de Freitas, 48 anos, não resistiram aos ferimentos e faleceram na cena da colisão. O acidente ocorreu entre uma caminhonete F-1000, de placas de São Bernardo do Campo (SP), que seguia com sete pessoas, quando o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o Civic.

O carro de passeio era ocupado por cinco pessoas, entre elas Cícero e Valdinei. Os três ocupantes que sobreviveram foram encaminhados para o hospital de Sonora. Os sete feridos da caminhonete foram levados para o Hospital Doutor Álvaro Fontoura Silva, em Coxim (MS).