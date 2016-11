Vereador é acusado de abusar da enteada de 11 anos; polícia apura

Reprodução Confira, acima, trecho do BO registrado contra o vereador Chico 2000. Ele será investigado pela polícia

O vereador por Cuiabá, Chico 2000 (PR), que foi reeleito em outubro para o quarto mandato e é cotado para ser presidente da Câmara, é suspeito de abusar sexualmente de uma menor de 11 anos. A menina é filha da namorada do parlamentar, Fernanda Oliveira da Costa.

Quem registrou o boletim de ocorrência foi a tia paterna da vítima Edelvais Oster Ritter. Segundo o documento, a menor relatou que o abuso aconteceu em 11 de novembro, durante festa de aniversário da mãe, que ocorrida na casa do vereador reeleito.

Em determinado momento, a menina pediu para a mãe que queria ir embora, entretanto foi convencida a ir para um quarto. Vendo que a filha estava triste, a mãe pediu para o namorado Chico 2000 ir verificar o que estava acontecendo. Foi quando ocorreu o abuso.

A menina relatou que o namorado da mãe a colocou no colo e tocou nos seus seis e na barriga. Ela conseguiu sair do colo e correu para outro quarto, no entanto o padrasto a seguiu, o que a deixou com medo.

Ela disse que voltou ao colo dele e o mesmo continuou com as caricias no seio e na barriga. O parlamentar ainda descia para acariciar suas partes íntimas, mas foi interrompido porque o telefone celular tocou.

A menor relatou que não contou o abuso para não interromper a festa de aniversário da mãe. Mas como, no dia 16, a menor discutiu com o padrasto e a mãe, decidiu contar e enviou uma mensagem para a tia paterna.

A tia, então, a buscou e a encaminhou para registrar boletim de ocorrência. A denúncia será investigada pela Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente.

Outro lado

A reportagem do entrou em contato com o vereador Chico 2000 cinco vezes em seus dois números, entretanto o celular só caia na caixa de mensagem. Num terceiro número, uma pessoa atendeu e, ao ser questionada se era o vereador, desligou o telefone.