Vereador Livônio Brustolin morre eletrocutado em acidente no interior

Ele recebeu descarga ao encostar a barra do pulverizador em um fio de alta tensão. Uma equipe médica esteve no local, mas o vereador não ressistiu

O vereador Livônio Paulo Brustolin (DEM), 52 anos, eleito nas últimas eleições no município de São José do Rio Claro (316 km de Cuiabá) morreu em um acidente ao receber uma carga elétrica enquanto operava um pulverizador em sua propriedade rural, na tarde desta quinta (5).

Segundo familiares, o vereador encostou a barra do pulverizador em um fio de alta tensão. Uma equipe médica esteve no local para prestar socorro, porém a vítima já foi encontrada em óbito.

Brustolin, que havia tomado posse no último dia 1º de janeiro, foi eleito nas últimas eleições com 423 votos. Este seria o seu primeiro mandado frente ao legislativo municipal.

Além de vereador, ele também era agricultor e tinha um escritório de contabilidade no município.

O velório está acontecendo desde terça em uma igreja católica da cidade o corpo será sepultado nesta sexta-feira. O prefeito Valdomeiro Lachovicz decretou três dias de luto no município.

Nota de pesar

A Associação dos Criadores de Mato Grosso lamentou por meio de nota o falecimento do diretor regional e agropecuarista Livônio Brustolin, de São José do Rio Claro. Livônio, que tinha 52 anos e era natural da Cidade de Dois Vizinhos-PR, participou da Acrimat desde a estadualização da entidade e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da agropecuária no Estado.

Vereador há 20 anos, em São José, ele faleceu em um acidente de trabalho, quando a barra do pulverizador que operava, atingiu uma rede de alta tensão. Casado, ele deixa esposa, três filhos e dois netos. A Acrimat lamenta profundamente a perda e presta condolências à família de Livonio. O velório acontece essa madrugada, em São José do Rio Claro e o sepultamento acontece amanhã, sexta.