Vereador nega abuso da enteada e afirma ser uma armação da menor

Vereador Chico 2000 nega ato de abuso sexual e afirma ser armação da menor

Após ser denunciado por abuso sexual pela filha da sua noiva Fernanda Oliveira da Costa, o vereador Chico 2000 afirmou que a acusação é uma “armação” arquitetada pela menina. “É uma situação revestida de toda maldade montada para me prejudicar. Estou na Câmara há 12 anos, disputei cinco eleições, sempre respeitando as pessoas. De repente, me vejo dentro de uma armadilha dessas. Ela é uma menina problemática. Tudo que fiz foi para tentar ajudar em razão de a mãe dela ser minha noiva”, afirmou.

O parlamentar contou que tudo começou no sábado (26), quando teve um desentendimento com a menor devido a falta de interesse pelos estudos, já que ela teria sido reprovada de cinco matérias.

Conforme ele, depois disso, a menor sumiu e, quando foi procurada, soube que ela estava com a tia, no Conselho Tutelar. “A família do pai dela tem um ressentimento muito grande comigo porque eu ajudei a mãe a rever a guarda da filha. Então, esse é um problema que vem lá de trás”, disse o vereador.

Chorando, 2000 disse que está “acabado” com a acusação e que não deseja um momento desse nem “para o meu pior inimigo”. O vereador afirmou que não vai se afastar dos trabalhos, nesse primeiro momento.

A Câmara ainda não se pronunciou sobre o caso.

O caso

O vereador por Cuiabá, Chico 2000 (PR), reeleito em outubro para o quarto mandato e cotado para ser presidente da Câmara, é suspeito de abusar sexualmente de uma menor de 11 anos. A menina é filha da noiva do parlamentar, Fernanda Oliveira da Costa.

Quem registrou o boletim de ocorrência foi a tia paterna da vítima, Edelvais Oster Ritter. Segundo o documento, a menor relatou que o abuso aconteceu em 13 de outubro, durante festa de aniversário da mãe, que ocorrida na casa do vereador reeleito.

