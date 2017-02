Vítima agride ladrão de celular com pedrada na cabeça após assalto

Reprodução Bandido leva pedrada na cabeça, após assaltar rapaz em frente a um hospital

Diego Eduardo Cayres, de 27 anos, foi preso acusado de roubo de celular ocorrido por volta das 01h20 da manhã, nesta quarta (15), em frente ao Hospital Santa Rosa, no bairro Jardim Mariana, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência (2017.54376), o suspeito portava uma faca quando abordou a vítima D.C.N., de 31 anos, e roubou o aparelho celular. A vítima acionou a Polícia Militar que, em ronda na região, localizou Diego e um comparsa identificado como Willian, com a faca e o celular roubado.

Na ocasião, a vítima agrediu o suspeito com uma pedrada na cabeça, onde atingiu o supercílio causando um pequeno corte. Diante da situação o Samu foi acionado e encaminhou Diego para o Pronto-Socorro da Capital, onde permaneceu sob cuidados médicos e custódia do sargento Edson e do soldado Júnior.

O suspeito Willian, que conduzia uma motocicleta Honda 125, de cor azul, foi encaminhado até a Central de Flagrantes para devidas providências, sem lesões corporais, mas foi necessário o uso de algemas. A motocicleta foi apreendida e levada para o pátio do Detran.