Vizinho salva mãe e filha de incêndio; vítimas estão no pronto-socorro

Reprodução O Corpo de Bombeiros foi acionado pela PM que ajudou a controlar as chamas

Mãe e filha ficaram feridas durante um incêndio em uma residência no bairro CPA II, na noite dessa quinta (10). As vítimas que tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau e foram encaminhadas ao pronto-socorro, onde permaneceram internadas.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, um agente penitenciário que é morador do bairro passou em frente a residência e percebeu que havia muita fumaça saindo pelas janelas da casa. Preocupado, ele perguntou para um vizinho, que contou que duas moças moravam no local.

Ao mesmo tempo os vizinhos ouviram uma explosão e chamaram a Polícia Militar, pois pensavam se tratar de um assalto. Quando a PM chegou ao local, viu que era um incêndio e ajudou na retirada das vitimas e acionou o Corpo de Bombeiros. As duas vítimas que estavam com queimaduras graves foram retirada pelo homem.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência conseguiram controlar o fogo em aproximadamente 1 hora. A suspeita é de que um curto-circuito tenha causado o incêndio que destruiu totalmente a sala da casa.

O agente que salvou mãe e filha foi embora logo em seguida sem qualquer ferimento. Peritos técnicos devem ir à residência ainda nesta sexta (11), e as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.