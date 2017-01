1º ensaio do bloco Bode do Karuá

Este sábado (21) marcou o início dos ensaios da Confraria do Bode do Karuá, que levou muita gente para o salão da Acrimat, em Cuiabá. O bloco traz neste ano o enredo "Pau Rodado eu Sou". Todos os sábados até o Carnaval, a partir das 18 horas, haverá ensaio com a Bateria do tradicional bloco da festa do Rei Momo. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Casa de Festas Goiabeiras Shopping e Pantanal Shopping. Confira abaixo quem se fez presente no primeiro ensaio.