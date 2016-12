Os sócios Jarbas, Giba Borges e Ronan Peron abrem todo sábado a casa Bar do Jarbas, das 15h às 22h. E com a cerveja mais gelada e banda Tô Te Querendo tocando os melhores pagodes. E o expediente ao público se estende por toda semana com outras programações. #ficadica #sabado #eusemprevou