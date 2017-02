5 pontos para fazer dinheiro render

Muito do que se tem discutido para desde o começo deste ano são as mudanças que o brasileiro precisa fazer para investir. Porém, antes de começar a investir, é necessário elencar alguns pontos importantes.

As dicas são do graduando em Ciências Contábeis pela Unirondon, Vinícius Borba, do Financial Advisor Trainne na Ouro Investimentos. Eis, o que ele destaca em cinco curtos tópicos.

Primeiro: você precisa se pagar! Todo mês você entrega parte do seu salário para suas despesas, por isso, também é preciso gerar uma renda futura. Segundo: Diversifique de acordo com o seu perfil. Terceiro: Trace uma meta para os investimentos que faz. Quarto: Tenha paciência e deixe os juros trabalharem para você. Quinto: Estude e pesquise sobre mercado financeiro.