Brenno Reis e Marco Viola cantam no Sertarena

Neste sábado, dia 18/02, o Sertarena Bar tem como atração nacional os Brutos da Viola: Brenno Reis e Marco Viola, que prometem fazer o chão tremer.

A dupla que começou a carreira em 1997 tem sucessos como Pode voltar paixão, Piracicabano e Faca que não corta, encanta com o estilo moderno e o diferencial na sua moda de viola com arranjos mais acelerados e as suas vozes com tons inconfundíveis, atraindo assim todos os públicos,

A coluna deseja sucesso aos violeiros Brenno Reis, gaúcho de Nonoai e Marco Viola, baiano de Pojuca, cujos destinos se cruzaram em nossa querida Cuiabá.