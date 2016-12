O evento "Magias de Natal", que nasceu em Cuiabá no parque Mãe Bonifácia, está mudano o cenário do Natal do Rio de Janeiro. No ponto mais nobre, o Boulevard Olímpico, a magia idealizada, produzida por uma empresa Cuiaba, a Carlina Promoćões, a convite e parceria da Aventura Entretenimento, uma das mais conceituadas e consagradas do ramo no país, lançaram o primeiro parque de Natal do Rio. Sucesso de público e mídia.