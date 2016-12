Após implantar sete unidades nos shoppings de Cuiabá, o empresário Fernando Melo inaugura nesta terça, às 18h, a matriz da F.cell Celular, na avenida Brasília, no Jardim das Américas. Ele estreou a rede de lojas em 1988 e, de lá para cá, conta com três no shopping Três Américas, duas no Pantanal, uma no Goiabeiras e outra no Várzea Grande Shopping.